Lies of P - Test-Video zum Pinocchio-Soulslike

Neowiz Games und Round 8 Studio schicken uns im Soulslike Lies of P als Pinocchio in die Stadt Krat und mitten hinein in eine Puppen-Apokalypse. Also Kämpfen wir gegen verrückt gewordene Automaten, Monster und Menschen, sammeln Erfahrungspunkte, steigen im Level auf und verzweifeln an Bossen.

Dabei macht Lies of P eine wirklich gute Figur, kämpft aber auch mit ein paar ärgerlichen Schwächen. Trotzdem sprechen wir eine klare Empfehlung für das Spiel auf PC, PlayStation und Xbox aus, besonders für Genrefans.

Lies of P erscheint am 19. September 2023 für PC und Konsolen.