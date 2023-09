Das Action-RPG Lies of P erscheint am 19. September für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen und PC. Das Pinocchio-Soulslike bietet dabei eine spannende Waffen-Mechanik: In vielen Fällen könnt ihr nämlich Griff und Klinge frei kombinieren und so eigene Kreationen erschaffen.

Im aktuellen Trailer wird gezeigt, wie unterschiedlich diese Kreationen aussehen können und wie ihr dadurch auch verschiedene Spielstile bedienen könnt. Von schweren Hämmern bis zu flinken Dolchen ist dabei so ziemlich alles geboten. Es gibt daneben aber auch bestimmte Waffen, die nicht verändert werden können.

In Lies of P wird die Geschichte um Pinocchio in einer alternativen Version erzählt. Ihr müsst euch als mechanische Puppe durch eine albtraumhafte Welt voller Monster und anderer Schrecken kämpfen, um euren Schöpfer zu finden.