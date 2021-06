Life is Strange: True Colors-Trailer stellt die empathischen Fähigkeiten von Alex vor

13.06.2021 22:17 Uhr

Im neuen Gameplay-Videofeature zu Life is Strange werden die Fähigkeiten von Hauptcharakter Alex vorgestellt, mit denen sie Einfluss auf ihre Umgebung und andere Personen nehmen kann.

Life is Strange: True Colors erscheint am 10. September 2021 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC.