Like a Dragon Gaiden bringt im November klassische Yakuza-Action zurück

Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name ist ein neues Spin-Off der beliebten Yakuza-Reihe, das am 9. November für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erscheint. Der Titel ist direkt nach Yakuza 6 angesiedelt und erzählt die Geschichte von Serienheld Kiryu weiter.

Während die Hauptreihe seit Teil sieben auf ein rundenbasiertes Kampfsystem setzt, bietet Gaiden wieder die klassische Beat 'em up-Action, die Fans jahrelang gewohnt waren. Wie immer treibt ihr euch in der japanischen Unterwelt herum und kämpft gegen allerlei Gangster und Mafiosi.

Dabei dürft ihr natürlich auch wieder verschiedene Umgebungselemente in eure Kombos einbauen und euren Gegnern Straßenschilder, Fahrräder und mehr um die Ohren hauen. Als Abwechslung zum harten Prügelgeschäft erwartet euch aber auch erneut eine Reihe von witzigen Minispielen.