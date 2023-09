Like a Dragon: Infinite Wealth wird 2024 die größte Konkurrenz für Final Fantasy 7 Rebirth

Like a Dragon: Infinite Wealth, der achte Teil der vormals unter dem Titel Yakuza bekannten RPG-Serie, erscheint am 26. Januar 2024 für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen und PC. Zum ersten Mal verlässt die Reihe dabei Japan und bietet mit Hawaii einen komplett neuen Schauplatz.

Mit Ichiban Kasuga kehrt der Protagonist des Vorgängers zurück und auch der langjährige Serienheld Kazuma Kiryu ist wieder mit an Bord. Abgesehen vom Tapetenwechsel dürfte das Gameplay aber wieder in gewohnten Bahnen ablaufen. Das in Teil sieben eingeführte rundentaktische Kampfsystem wird auch in Infinite Wealth wieder zum Einsatz kommen.

Darüber hinaus könnt ihr euch auf einen Mix aus einer ernsten, emotionalen Geschichte und skurrilen Minispielen und Nebenaufträgen einstellen. Der neue Trailer zeigt beispielsweise, dass ihr auf einem Fahrrad Essen ausliefern oder zu einem gefürchteten Sumo-Trainer aufsteigen könnt.