Like a Dragon: Ishin! - 15 Minuten Gameplay aus dem Remake das Samurai-Yakuza

Like a Dragon: Ishin! ist ein Remake von Yakuza: Ishin, das 2014 exklusiv in Japan veröffentlicht wurde. Das Spin-Off ist in der japanischen Stadt Kyoto um das Jahr 1860 angesiedelt. Wir kämpfen also nicht gegen die üblichen Mafia-Schläger sondern stattdessen gegen Samurai. Auch die Auswahl der Waffen ist dementsprechend angepasst.

Der etwas überdrehte Humor der Reihe kommt trotzdem nicht zu kurz und auch die beliebten Nebenbeschäftigungen sind mit an Bord. Die Neuauflage soll im Februar 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erscheinen.