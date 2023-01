Like a Dragon: Ishin! - Neuer Trailer gibt Einblicke in die Story des Samurai-Yakuza

Am 21. Februar erscheint Like a Dragon: Ishin! für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen und den PC. Es handelt sich dabei um ein Spin-Off der JRPG-Reihe im Samurai-Setting. Ihr tauscht also Baseballschläger und Neon-Schilder gegen Katanas und Laternen. Neben intensiven Kämpfen und abgedrehten Nebenaufträgen erwartet euch erneut eine spannende Geschichte.

Die Story dreht sich um einen jungen Samurai, dessen Meister vor seinen Augen ermordet wird. Getrieben von Rachedurst begibt er sich auf die Suche nach den Mördern und gerät dabei mitten in die großen Konflikte des feudalen Japans. Der neue Trailer gibt euch einen ersten Einblick in die Geschichte.