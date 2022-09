Like a Dragon: Ishin! - Remake zu Yakuza: Ishin auf der State of Play angekündigt

Like a Dragon: Ishin! ist ein Remake von Yakuza: Ishin, das 2014 nur in Japan erschien. Der historische Action-Adventure-Thriller spielt in den 1860er Jahren in einer fiktiven Version von Kyoto. Unser Protagonist Sakamoto Ryoma kann auf vier Kampfstile zurückgreifen und basiert auf einer echten historischen Person, die mit für den Sturz des Shogunats verantwortlich war.

Like a Dragon: Ishin! erscheint im Februar 2023 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC.