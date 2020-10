Little Hope: Launch-Trailer bereitet euch für den Halloween-Grusel vor

29.10.2020 16:19 Uhr

Die Until Dawn-Macher Supermassive Games haben ein nächstes Horror-Spiel in den Startlöchern. Nach Man of Medan erscheint passend zu Halloween am 30. Oktober 2020 Little Hope, das zweite Spiel aus der The Dark Pictures Anthology.

In dem Spiel übernehmt ihr die Rolle einer Schülergruppe und müsst durch ein kleines Dorf navigieren, nachdem sie einen Unfall hatten. Natürlich lässt ein uralter Kult sowie ein vermeintliches Monster nicht lange auf sich warten und werden zur Bedrohung der Charaktere. Mit dem Launch-Trailer wird noch einmal der Koop-Modus gezeigt, durch den gemeinsam gegruselt werden kann.