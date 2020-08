Little Nightmares 2 - Schauriger Gameplay-Trailer zum unerwartet gruseligem Spiel veröffentlicht

27.08.2020 21:31 Uhr

Little Nightmares 2 wurde letztes Jahr zur gamescom angekündigt und hat jetzt einen Gameplay-Trailer bekommen. Dieser zeigt, wie schaurig das kleine Horrorspiel sein wird. Ihr müsst wieder Rätsel lösen, über Plattformen springen und dabei allerlei fiesen Monstern sowie Gefahren ausweichen.

Little Nightmares 2 erscheint am 11. Februar 2021 für PS4, Xbox One, Switch und PC. Versionen für PS5 und Xbox Series sollen im Laufe von 2021 folgen.