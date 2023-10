2024 erscheint mit Little Nightmares 3 der nächste Ableger der beliebten Horror-Adventure-Reihe für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen und den PC. Die Entiwcklung wird dabei vom Until Dawn-Studio Supermassive Games übernommen. Erstmals in der Serie wird es auch einen Koop-Modus für bis zu zwei Spieler*innen geben.

Genau dieser wird auch in der neuen Gameplay-Präsentation ausführlich vorgestellt. Die beiden Spielfiguren müssen zusammenarbeiten, um in den Levels voranzukommen. Dabei können sie auf unterschiedliche Fähigkeiten zugreifen. Die Spielwelt ist erneut düster und melancholisch gestaltet.