Lost Records Bloom + Rage in 95 Sekunden - Unser Fazit zur ersten Episode des Adventures im Video

Lost Records Bloom & Rage ist das neue Spiel des Life is Strange-Teams von Studio Don't Nod. In zwei Episoden erlebt ihr darin die Geschichte von Teenagerin Swann und ihren drei Freundinnen, die sich auf zwei Zeitebenen in den Jahren 1995 und 2022 erstreckt. Wir haben uns die erste Episode angeschaut und fassen euch in diesem Video zusammen, was gut läuft und wo die zweite Episode noch nachlegen muss, wenn sie am 15. April für PS5, Xbox Series X/S und PC folgt.

