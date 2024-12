Lost Records: Die neue Story der Life is Strange-Macher wird laut diesem Trailer ziemlich düster

Trigger-Warnung: Im Trailer ist zu sehen, wie sich ein Charakter selbst verletzt. Falls euch diese Thematik belastet, schaut euch das Video gegebenenfalls nicht an.



Lost Records: Bloom & Rage ist das neue Spiel des Life is Strange-Studios Don't Nod. Ihr erlebt die Geschichte von vier Freundinnen in zwei unterschiedlichen Zeiten. Zu Beginn begleitet ihr die Clique durch die 90er Jahre, bis ein Ereignis die Verbindung zwischen ihnen trennt. Der zweite Part setzt 27 Jahre später im Jahr 2022 an, als sich ihre Wege wieder kreuzen.

Wie für Don't Nod üblig, sollen eure Entscheidungen eine wichtige Rolle spielen. Je nachdem wie ihr euch in den 90ern verhaltet, ändert sich das Verhalten der Figuren auch in der Gegenwart. Im Zentrum stehen die Beziehungen der Mädchen untereinander. Selbst spielen werdet ihr allerdings nur Swann.

Wir konnten bereits mit Entwickler Don't Nod sprechen. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

Lost Records erscheint in zwei Episoden am 18. Februar und am 18. März 2025 für PS5, XSX und PC.