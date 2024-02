Lost Records: Bloom & Rage - Alles, was ihr über die Story-Hoffnung der Life is Strange-Macher wissen müsst

Das neue Spiel der Life is Stranger-Macher dreht sich um vier Freundinnen.

Lost Records: Bloom & Rage wurde im Dezember während der Game Awards enthüllt. Das neue Spiel der Life is Stranger-Macher*innen soll noch in diesem Jahr erscheinen und sich um die Beziehung zwischen vier Mädchen, beziehungsweise Frauen, drehen.

Wir spielen die Protagonistinnen nämlich in zwei unterschiedlichen Zeitlinien; sowohl im Teenie-Alter als auch später, wenn sie erwachsen sind. Wir haben mit Entwickler Don't Nod gesprochen und fassen alle bekannten Infos für euch zusammen.

In der Übersicht findet ihr direkt, was euch interessiert:

Plattformen und Release-Zeitraum

Lost Records: Bloom & Rage soll Ende 2024 für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen.

1:11 Lost Records: Neues Spiel der Life is Strange-Macher dreht sich um weibliche Freundschaft

Die Story: Vergangenheit und Gegenwart

Wie bereits in früheren Don't Nod-Spielen, beispielsweise der Life is Strange-Reihe, steht die Geschichte im Vordergrund des Spielerlebnisses. Diese dreht sich in Lost Records um eine Mädchen-Clique in den 90er-Jahren, beziehungsweise um die erwachsenen Frauen in der Gegenwart.

Wie wir erfahren haben, werden beide Zeitlinien spielbar sein und sich gegenseitig beeinflussen. Im Fokus der Story stehen die Gruppendynamik und die zwei unterschiedlichen Teile der Handlung. Das "Bloom" im Titel bezieht sich auf den Sommer im Jahr 1995, in dem die Mädchen langsam zu sich finden und in Freundschaft verbunden sind.

"Rage" steht dagegen für den Gegenwartspart, in dem es deutlich düsterer zugehen soll. Ein einschneidendes Ereignis hat nämlich dafür gesorgt, dass die ehemaligen Freundinnen sich auseinandergelebt haben. Erst nach 27 Jahren findet ein Wiedersehen statt.

Mehrere Enden

Im Interview wurde uns zudem bestätigt, dass wir je nach unseren Handlungen im Spiel unterschiedliche Enden erleben werden. Wie viele Alternativen es gibt, wurde allerdings noch nicht verraten.

Protagonistinnen und spielbare Hauptperson

Die vier Highschool-Freundinnen heißen Swann, Nora, Autumn und Kat. Den Fokus auf gleich vier Hauptpersonen zu legen, ist für das Entwicklerteam eine besondere Herausforderung. Vorbild seien hier Geschichten wie "Stand by Me" (auf Deutsch: "Die Leiche") von Stephen King gewesen.

Nur eine spielbare Figur: Die Beziehungen und Dynamik zwischen den Protagonistinnen steht zwar im Fokus der Story, aber wir werden tatsächlich nur eine von ihnen spielen. So soll laut Entwicklerteam sichergestellt werden, dass wir eine eigene Bindung zu den anderen, fest vorgezeichneten Charakteren, aufbauen.

Wer unsere spielbare Hauptperson sein wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Wie uns verraten wurde, soll es auch queere Figuren geben und nicht nur Freundschaft, sondern auch Liebe eine Rolle spielen.

Die Welt: Darum ist Lost Records nicht Life is Strange

Lost Records hat schon im Trailer gewaltige Life is Strange-Vibes und soll definitiv auch ein Spiel für die Fans der Marke werden. Allerdings soll unter diesem neuen Namen ein komplett frisches Universum mit seinen eigenen Charakteren entstehen.

Während nämlich Life is Strange bei Publisher Square Enix liegt, will Don't Nod nun eine ganz eigene Marke etablieren. Wir können also damit rechnen, dass auf lange Sicht weitere Lost Records-Titel geplant sind und die Figuren in mehreren Ablegern auftauchen; wie beispielsweise Chloe oder Steph in der Life is Strange-Reihe.

Übernatürliche Komponente: Viele Charaktere in Life is Strange verfügen über eine Art von "Superkräften" wie Max, die die Zeit zurückspulen kann. Don't Nod hat uns versichert, dass es auch in der Welt von Lost Records eine magische Komponente gibt. Das Entwicklerteam hat in diesem Zuge auf das seltsame Leuchten im Trailer verwiesen.

Spielmechaniken

Wie sich Lost Records konkret spielt, wollte Don't Nod leider noch nicht verraten. Wir haben allerdings erfahren, dass die Spielmechaniken wieder den Story-Fokus stützen sollen. Man arbeite jedoch daran, die bekannten Konzepte noch auszubauen und zu vertiefen.

Das Ganze soll auch schon accessible-by-Design sein, also Spielmechaniken mitbringen, die von Natur aus relativ barrierearm sind. Ihr werdet hier beispielsweise keine schnellen, präzisen Reaktionen brauchen.

Die Life is Strange-Reihe setzt sehr stark auf Dialog-Entscheidungen und deren Konsequenzen. Also gehen wir davon aus, dass dies auch bei Lost Records zentral ist.

Was haltet ihr bisher von dem Titel? Habt ihr Lust auf das Spiel, beziehungsweise ein neues Don't Nod-Universum, das dem von Life is Strange ähnelt?