Manor Lords: 10 Minuten brandneues Gameplay, kommentiert von Maurice Weber - müssen wir mehr sagen?

Wir wissen genau, wie viele Mittelalter-Fans sich in unserer GameStar-Community tummeln. Und den ein oder anderen, der gerne den kompetenten und voller Leidenschaft vorgetragenen Ausführungen unseres Aufbauexperten Maurice zuhört, soll es ja auch unter euch geben, ähem.

Also Vorhang auf für 10 Minuten brandneues Gameplay zu Manor Lords. Eines der derzeit heißersehntesten Aufbauspiele biegt so langsam auf die Zielgerade in Richtung Early Access ein. Am 26. April geht es auf Steam los. Wie ihr bis dahin die Wartezeit überbrückt? Haben wir doch schon gesagt: Hört Maurice beim Abnerden zu!