Mario Kart 8: Alle Inhalte aus Welle 5 des Booster-Streckenpass im Trailer

Nintendo hat endlich neue Infos und den Releasetermin von Welle fünf des Booster-Streckenpasses von Mario Kart 8 Deluxe auf der Nintendo Switch bekannt gegeben. Die neuen Inhalte erscheinen demnach am 12. Juli, also schon am kommenden Mittwoch.

Neben acht neuen Kursen sind dieses Mal auch gleich drei neue Charaktere mit im Paket: Mutant-Piranha, Kamek und Wiggler. Bei den Strecken handelt es sich wieder vornehmlich um bekannte Levels aus älteren Spielen, mit dem Squeaky Clean Sprint ist aber auch eine komplett neue Umgebung dabei.