Mario Kart 8 Deluxe: Launch-Trailer zum Streckenpass-DLC zeigt Pisten der ersten Welle

18.03.2022 16:15 Uhr

Am 18. März 2022 ist der Booster-Streckenpass für Mario Kart 8 Deluxe offiziell an den Start gegangen. Dieser fügt dem Switch-Rennspiel insgesamt 48 neue Strecken hinzu. Allerdings kommen diese nicht direkt ins Spiel, sondern werden in insgesamt 6 Wellen bis Ende 2023 veröffentlicht.

Der Launch-Trailer zum Streckenpass stellt die 8 ersten Pisten des DLCs vor. Mehr zur großen Mario Kart 8 Deluxe-Erweiterung lest ihr in unserem Übersichts-Hub.