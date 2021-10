Mario Party Superstars: Trailer stellt euch das Spiel ausführlich vor

13.10.2021 18:25 Uhr

Mario Party Superstars für die Switch ist der neuste Teil von Nintendos Partyspiel-Reihe, bedient sich beim Inhalt allerdings nahezu ausschließlich bei Klassikern der Nintendo 64-Teile, allerdings in vor allem graifsch deutlich überarbeiteter Form. Ihr geht mit Mario und Co. auf die Jagd nach Münzen und Sternen und duelliert euch in knapp 100 Minispielen.

Der aktuelle Trailer stellt euch das Spiel, die Besonderheiten der Bretter sowie einige Minispiele vor. Der Release von Mario Party Superstars ist am 29. Oktober 2021.