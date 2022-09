Mario + Rabbids: Spark of Hope - Neue Hintergründe im Story-Trailer vorgestellt

Mario + Rabbids: Spark of Hope ist der zweite Teil der Rundenstrategie-Reihe von Ubisoft Milan. Das Spiel erscheint am 20. Oktober exklusiv für Nintendo Switch. Der neue Trailer stellt jetzt die Geschichte genauer vor und zeigt, wie Mario, Rabbid Peach und Co. zusammenfinden.

Das mysteriöse böse Wesen Misera und dessen Anhänger greifen viele unterschiedliche Welten an und drohen, das ganze Universum in die Finsternis zu stürzen. Der Nintendo-Klempner muss also erneut dei alte Truppe zusammentrommeln, um der Gefahr in rundentaktischen Gefechten entgegen zu treten. Kollege Tobi konnte den neuen Teil schon ausprobieren und schildert euch seine Eindrücke in der Preview.