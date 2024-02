Mario vs. Donkey Kong: Die ewigen Nintendo-Rivalen kabbeln sich jetzt auch auf der Switch

Mit Mario vs. Donkey Kong ist das nächste große Nintendo Switch-Exclusive erschienen. Der Titel ist eine Neuauflage des GBA-Klassikers von 2004.

Im Spiel müsst ihr in der Rolle von Nintendos Vorzeige-Klempner haufenweise kleine Mario-Figuren retten. Diese hat Donkey Kong aus Neid gestohlen und in einzelnen Rätsel-Levels versteckt. In klassischer 2D-Manier hüpft und knobelt ihr euch durch verschiedene Welten.

Mario vs. Donkey Kong ist am 16. Februar 2024 für die Nintendo Switch erschienen.