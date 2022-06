Mario+Rabbids: Sparks of Hope - Trailer enthüllt endlich Release und zeigt mehr Gameplay

von Linda Sprenger,

28.06.2022 15:44 Uhr

Mario+Rabbids: Sparks of Hope geht in die zweite Runde und bringt im Oktober abermals knackige wie spaßige Rundenstrategie-Schlachten auf die Nintendo Switch. Das Taktikspiel erscheint am 20. Oktober 2022.

