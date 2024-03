NetEase und Marvel Games haben ein neues Projekt angekündigt, das uns stark an Overwatch erinnert. Der Titel hört auf den Namen “Marvel Rivals” und stellt einen kostenlosen, teambasierter PvP-Shooter für PC dar.

Mit allerlei Superhelden und Schurken aus dem Marvel-Multiversum bekämpfen wir uns auf diversen Maps in 6vs6-Matches. Mit dabei sind unter anderem:

- Iron Man

- Spider-Man

- Black Panther

- Hulk

- Rocket

- Groot

- Scarlet Witch

- Storm

- Magik

Rivals will dabei mit einem rasanten Shooter-Gameplay und zerstörbaren Maps punkten. Aber auch Team-Angriffe, bei denen wir die Superkräfte der Charaktere kombinieren, sollen eine taktische Komponente reinbringen.

Eine Story gibt es auch. So soll “der gnadenlose Zusammenstoß zwischen dem tyrannischen Diktator Doctor Doom und seinem zukünftigen Gegenstück aus dem Jahr 2099 unzählige Universen dazu gezwungen haben, in der Timestream-Verstrickung zu kollidieren, wodurch neue Welten und noch unbekannte Krisen entstehen”.

Dieser Story-Ansatz dürfte dann auch im kommenden Updates zum Tragen kommen. Marvel Rivals will nämlich sein Universum ständig weiterentwickeln, setzt also nicht nur auf Free2Play, sondern auch Games as a Service.

Falls ihr euch selbst einen Eindruck vom Shooter machen wollt, könnt ihr euch für den angekündigten Alpha-Test im Mai registrieren. Wann das Spiel für Steam und Epic Games erscheint, wurde noch nicht bekanntgegeben.