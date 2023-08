Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück und er stellt euch persönlich seinen neuesten Fall vor

Das Pokémon Spin-Off Meisterdetektiv Pikachu vom 3DS bekommt am 6. Oktober einen Nachfolger für die Nintendo Switch. Jetzt gibt es neue Infos dazu. In Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück schlüpft ihr erneut in die Rolle des Kriminalfälle lösenden und jede Menge Kaffee trinkenden Blitzpokémons.

Zusammen mit dem College-Studenten Tim, der das Pikachu merkwürdigerweise verstehen kann, untersucht ihr in Ryme City mysteriöse Vorkommnisse. Tim kann dabei die Bewohner*innen befragen, Meisterdetektiv Pikachu kümmert sich derweil um die Pokémon.

Gekämpft wird dabei nicht, vielmehr müsst ihr Hinweise sammeln und kleine Rätsel lösen. Teilweise nutzt ihr dafür auch die Fähigkeiten anderer Pokémon, um etwa eine Wand einzureißen oder einer Fährte zu folgen.