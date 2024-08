Monster Hunter Wilds zeigt endlich, wie eine der größten Gameplay-Neuerungen funktioniert

Monster Hunter Wilds bekommt diesen Monat noch eine Demo spendiert, die ihr auf der gamescom anspielen könnt. Bevor es aber soweit ist, bekommen wir noch ein wenig Gameplay-Material zu sehen. So wie in diesem Trailer, der sich ganz auf den neuen Fokus-Modus fokussiert. Neben der neuen Möglichkeit, eine Zweitwaffe mitzunehmen, dürfte der wohl zu den größten bekannten Neuerungen von Wilds gehören. Bislang war allerdings noch nicht komplett klar, wie er funktioniert.

Wie wir im Trailer ziemlich gut sehen können, erlaubt der Fokus-Modus uns, Angriffe oder Verteidigung besser zu zielen. Er sorgt nämlich dafür, dass die Angriffe unseres Hunter nicht da landen, wo er oder sie hinschaut, sondern wo die Kamera hinzeigt. Wer schon mal einen Finisher versaut hat, weil das Monster sich im letzten Moment bewegt hat, wird das zu schätzen wissen.

Daneben hat der Fokus-Modus aber noch eine zweite Funktion: Greift ihr bestimmte Stellen eines Monsters oft genug an, können dort Wunden entstehen, an denen die Monster mehr Schaden nehmen. Der Fokus-Modus zeigt diese Stellen nicht nur auf, mit den neuen Fokus-Schlägen verursacht ihr an Wunden und Schwachstellen auch mehr Schaden.

Monster Hunter Wilds erscheint 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC.