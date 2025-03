Monsterpatch ist ein Mix aus Pokémon und Stardew Valley - wird in nur 16 Minuten finanziert

Monsterpatch ist ein neues Cozy-Game, in dem ihr ähntlich wie in Game Freaks Pokémon-RPGs als kleiner Zauberer magische Monster, sogenannte MoNs, sammeln und Kämpfe mit ihnen austragen müsst. Doch das ist nur die halbe Arbeit, denn auch Farmin-Elemente stehen im Fokus des kleinen Titels von Sean Young (bekannt für Littlewood): So kümmert ihr euch nebenbei um eurer Ernte, fällt Bäume oder baut in der Mine Erze ab, um Items zu craften.

Beeindruckend: Das Kickstarter-Ziel von knapp 14,000 Euro wurde innerhalb von 16 Minuten erreicht. Mittlerweile steht die Finanzierung bei 120,000 Euro.

Ein Release-Datum gibt es noch nicht. Monsterpatch ist zunächst für den PC geplant.