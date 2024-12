Moonlighter 2 angekündigt und Trailer präsentiert gleich die neue 3D-Grafik des Action-RPGs

Der Indie-Hit Moonlighter bekommt eine Fortsetzung! Wie Entwickler Digital Sun auf der PC Gaming Show bekannt gegeben hat, erscheint Moonlighter 2 bereits 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

Beim Gameplay bleibt sich die Reihe treu: Als Händler Will zieht ihr mit eurem großen Rucksack hinaus in gefährliche Dungeons um selten Schätze zu erbeuten. Seid ihr zurück in eurem neuen Heimatort Tresna, versucht ihr eure Waren so gewinnbringend wie möglich an eure Kundschaft zu verkaufen. Mit eurem verdienten Geld baut ihr das Dorf weiter aus und leistet euch bessere Ausrüstung, was den Weg für härtere Dungeons ebnet.