Moonlighter 2 angekündigt und das Action-RPG sieht ganz anders aus, als der beliebte Vorgänger

Moonlighter 2 wurde offiziell für 2025 angekündigt.

Auf der PC Gaming Show wurde soeben Moonlighter 2 angekündigt, die 2025 für PS5, Xbox Series und PC erscheinen soll! Die Fortsetzung bleibt dem bekannten Gameplay und seinem Helden Will im Wesentlichen treu, macht aber auch einiges anders.

Allem voran wechselt die Grafik von 2D-Pixelart zu einem komplett neuen 3D-Look. Der erste Teil ist unter Fans von Action-RPGs und Rogue-Lite-Elementen sehr beliebt und konnte sich mittlerweile zu einem echten Genre-Hit hochmausern.

Schaut euch hier den ersten Trailer von Moonlighter 2 an:

0:53 Moonlighter 2 angekündigt und Trailer präsentiert gleich die neue 3D-Grafik des Action-RPGs

Das ist neu in Moonlighter 2

Wie im Vorgänger schlüpft ihr erneut in die Haut von Händler Will. Nach den Ereignissen des ersten Teils verschlägt es ihn und einige Gefährten in eine mysteriöse neue Dimension im Land Tresna. Für die Hauptquest müsst ihr das kleine Örtchen mit eurem Geschäft wieder auf Vordermann bringen und einen Weg nach Hause finden.

Für den zweiten Teil verspricht Entwickler Digital Sun wieder eine bunte Mischung aus Action-RPG-Kämpfen, Dungeon-Erkundung und Shop-Management. Alle drei Bereiche hängen miteinander zusammen. Garniert wird das Ganze mit Soundtrack von Christopher Larkin, der bereits die Musik für Hollow Knight gemacht hat.

Die Vogelperspektive bleibt, aber der 2D-Look weicht einem dreidimensionalem Artstyle.

Neue Welten, gewohntes Gameplay

Dafür baut ihr in Tresna verschiedene Gebäude und Läden aus, was euch wiederum Zugriff auf neue Ausrüstung gewährt. Außerdem läuft euer Geschäft natürlich besser, wenn die Wirtschaft von Tresna boomt.

Ihr rüstet euch also bestmöglich aus und wagt euch in Dungeons. Je tiefer ihr euch hineinbegebt, desto größer ist die Aussicht auf fette Beute. Natürlich wird es dadurch aber auch schwieriger für den kleinen Will mit seinem großen Rucksack.

Unser Test zu Moonlighter: Moonlighter im Test - Looten im Mondschein von Manuel Fritsch

Kehrt ihr mit seltenen Waren zurück, müsst ihr diese noch gewinnbringend verkaufen. Damit das gelingt, müsst ihr eure Kunden mit Charme überzeugen. Zudem soll auch eine Rolle spielen, wie angenehm ihr euren Laden dekoriert habt. Menschen, die sich wohlfühlen, sind eher bereit, ein paar Münzen springen zu lassen!

Je besser euer Laden läuft, desto bessere Ausrüstung könnt ihr euch leisten, die euch in härteren Dungeons voranbringt. Und so ist ein hoffentlich motivierender Gameplay-Loop geschaffen. Im ähnlichen ersten Teil hat das immerhin schon ziemlich gut funktioniert.

Moonlighter 2 soll 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Der erste Teil hatte auch eine Version für die Nintendo Switch spendiert bekommen. Ob die Fortsetzung hier später nachgereicht wird, bleibt abzuwarten.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf Moonlighter 2 und was haltet ihr vom neuen Grafikstil?