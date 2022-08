Moonscars ist ein neues Soulslike im Retro-Look. Es bietet sowohl Kampfaction als auch Platforming in 2D-Levels. Im Trailer präsentiert sich das Spiel um die Lehmkriegerin namens "Irma, die Graue" äußerst düster und durchaus blutig. Das Ziel der Kämpferin ist es, ihren Schöpfer zu finden und hinter das Geheimnis ihrer Existenz zu kommen.

Der Titel erscheint am 27. September für Switch, PS4, PS5, PC und Xbox One. Der Titel kommt außerdem in den Game Pass.