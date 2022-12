Morgana aus Persona 5 gibt im Trailer einen Überblick über P3 und P4G

Mit Persona 3 Portable und Persona 4 Golden erscheinen am am 19. Januar zwei JRPG-Highlights für PC, PS4, Switch, Xbox One, and Xbox Series X. Die beiden Ableger waren bisher nur auf älteren PlayStation-Konsolen verfügbar und landen direkt zum Release im Xbox Game Pass.

Im neuen Trailer gibt euch Morgana aus Persona 5 einen Überblick über das, was euch erwartet. In beiden Spielen geht es Serien-typisch um Teenager, die mit einer mysteriösen Parallelwelt interagieren und dort ihre Personas im Kampf gegen allerlei Monster einsetzen.