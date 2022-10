Persona 3 Portable und Persona 4 Golden haben ein Release-Datum für Xbox-Konsolen und Switch

Wir wussten bereits, dass Persona 3 Portable und Persona 4 Golden im nächsten Jahr "moderne" Konsolen erobern werden, darunter erstmals auch Xbox-Konsolen und die Switch. Jetzt ist auch das genaue Datum bekannt und dass beide Titel am selben Tag für die neuen Plattformen herauskommen. Ein weiterer Persona-Titel kommt sogar schon diesen Monat auf neue Plattformen.

Release-Datum für PC, PS4, Switch und Xbox-Konsolen bekannt

Persona 3 Portable und Persona 4 Golden erscheinen beide am 19. Januar für PC, PS4, Switch, Xbox One, and Xbox Series X. Atlus hat das Release-Datum in einem Tweet bekanntgegeben:

Zum ersten Mal auf Xbox-Konsolen und im Game Pass: Persona 4 Golden ist bereits vor zwei Jahren neben den Sony-Konsolen auch für den PC erschienen. Persona 3 Portable war dagegen bisher PlayStation-Spieler*innen vorbehalten. Die Spiele landen jetzt aber nicht nur zum ersten Mal auf Xbox-Konsolen, sondern sind dann auch direkt zum Release mit im Game Pass.

Hier könnt ihr euch einen Trailer ansehen:

Das sind die Spiele: Persona 3 Portable erschien, wie der Name erwarten lässt, für die PlayStation Portable und lässt euch okkulte Vorgänge an einer Schule aufklären. Persona 4 Golden war ursprünglich ein PS2-Spiel und konfrontiert euch mit einer Mordserie.

Wollt ihr mehr über die Spiele erfahren? In dieser News hat Tobi die wichtigsten Infos über die Titel zusammengefasst:

Weiteres Persona kommt schon ganz bald: Mit einem anderen Titel der Reihe könnt ihr übrigens sogar noch diesen Monat loslegen. Neben den zwei genannten Spielen erscheint Persona 5 Royal bereits am 21. Oktober für PC, Xbox Series X/S, Xbox One und die Switch. Bei dieser Version des Spiels handelt es sich um die erweiterte Ausgabe des Rollenspiels. Sie enthält neue Monster, Dungeons und NPCs.

Freut ihr euch schon auf die Releases im Januar? Auf welcher Plattform werdet ihr zocken?