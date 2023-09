My Time at Sandrock - Release des Farming-RPGs um knapp einen Monat verschoben

Das Farming-RPG My Time at Sandrock wurde verschoben. Statt am 26. September erscheint der Titel jetzt erst am 2. November für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und PC. Dafür gibt es wenigstens einen neuen Trailer, der den Nachfolger von My Time at Portia genauer vorstellt.

Das Spiel schickt euch in eine postapokalyptische Wüstenwelt, in der ihr ein Haus, eine Farm und nach und nach auch eine ganze kleine Stadt errichten dürft. Ihr trefft verschiedene Bewohner*innen, erledigt Quests für sie und freundet euch so mit ihnen an. Es gibt auch Dungeons, in denen ihr auf fiese Monster trefft.