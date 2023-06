Mythforce ist ein Koop-RPG, das auch nachmittags im Cartoon-Programm laufen könnte

Mythforce ist ein spannendes neues Action-RPG mit Koop-Fokus, das noch 2023 für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und PC erscheinen soll. Der Titel ist optisch an klassische Cartoon-Serien wie He-Man oder G.I. Joe angelehnt und lässt euch in der First-Person-Perspektive gegen Skelette und Monster kämpfen.

Ihr habt dabei die Wahl zwischen vier einzigartigen Charakteren: Rico ist ein listiger Schurke, Victoria eine strahlende Dame, also ein weiblicher Ritter, Maggie setzt auf Magie und Hawkins greift als Jäger mit Pfeil und Bogen aus der Ferne an.

Die Struktur des Abenteuers ist an Roguelikes angelehnt. Ihr erkundet also ein immer neu erstelltes Schloss, findet dabei neue Ausrüstung und werdet stärker. Ihr könnt alleine oder mit bis zu drei Mitstreiter*innen in den Kampf ziehen.