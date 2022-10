Need for Speed Unbound enthüllt im neuen Trailer Polizei-Verfolgungsjagden

Der neue Trailer zu Need for Speed Unbound rückt die Verfolgungsjagden zwischen den Spielern und der Polizei in den Fokus, eines der Markenzeichen der Serie. Dabei bekommen wir noch etwas mehr Gameplay zu sehen. Wenn wir den Gesetzeshütern entkommen, wartet auch ein Haufen Kohle auf uns.

Der nächste NfS-Ableger setzt unter anderem auf traditionelle Zutaten wie Tuning und actiongeladene Straßenrennen. Neu ist unter anderem der unkoventionelle Grafikstil, der einen grundsätzlich realistischen Look mit Comic-Elementen verbindet. Auf Wunsch lassen sich diese Effekte auch abschalten, bei einer GamePro-Umfrage kam heraus, dass der Großteil der Befragten das auch tatsächlich tun will.

Need for Speed Unbound erscheint bereits am 2. Dezember 2022 für den PS5, Xbox Series X/S und den PC.