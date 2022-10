Need for Speed Unbound-Umfrage: Schaltet ihr die Comic-Effekte an oder aus?

Anfang Dezember erscheint mit Need for Speed Unbound der nächste Teil der beliebten Rennspiel-Reihe, der unter anderem einen unkonventionellen Grafikstil bietet. Entwickler Criterion setzt auf eine Mischung aus realistischem Look und Comic/Anime-Elemente. Effekte wie beispielsweise der Qualm bei durchdrehenden Reifen sind dementsprechend "künstlich" dargestellt. Ein Look, den es in dieser Form in der Serie noch nicht gab.

Und dieser Grafikstil kommt nicht überall gut an, sondern wird unter anderem in Kommentarbereichen und Foren heiß diskutiert. Entwickler Criterion hat so etwas offenbar schon geahnt, zumindest wurde kürzlich bekannt, dass sich die Comic-Effekte auf Wunsch auch deaktivieren lassen.

Was natürlich eine wichtige Frage aufwirft: Schaltet ihr die Comic-Effekte an oder aus? Aus diesem Grund existiert diese Umfrage. Stimmt ab!

Natürlich könnt ihr uns anschließend gerne in die Kommentare schreiben, was ihr vom neuen Look haltet und warum ihr so abgestimmt habt, wie ihr eben abgestimmt habt. Damit ihr euch übrigens nochmal ein Bild von den Effekten machen könnt, hier der Ankündigungstrailer zum Spiel:

Das ist bislang noch zu Need for Speed Unbound bekannt: Schauplatz ist die fiktive Stadt Lakeshore, wo wir mit unseren aufgemotzten Karren an diversen Rennen teilnehmen müssen. Tuning ist natürlich ebenso mit an Bord wie die Cops, die den Street-Racern die Tour vermiesen wollen. Kürzlich wurde auch ein erster, recht kurzer Gameplay-Trailer zu Nfs Unbound veröffentlicht, der das Spiel – und die Optik – in Aktion zeigt.

Wir bedanken uns schon jetzt für eure Teilnahme bei unserer Umfrage!