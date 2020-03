Neue Details zur PS5 - Was ist mit Ladezeiten, SSD, Raytracing & PS4-Spielen?

von Christian Fritz Schneider,

19.03.2020 14:55 Uhr

Mark Cerny hat im über 50 Minuten langen Video "The Road to PS5" viele technische Details der neuen Sony-Konsole verraten. Unter anderem erklärt der Leiter der technischen Entwicklung der PlayStation 5, wie die neue SSD-Festplatte nun dafür sorgen soll, dass es fast keine Ladepausen mehr in Spielen der nächsten Generation gibt.

Außerdem stellte Cerny das neue Audio-System vor und sprach über Raytracing, Rückwärts-Kompatibilität zur PS4 und über die TeraFlop-Leistung der PS5. Wir fassen die wichtigsten Infos für Spieler aus dem Cerny-Video in diesem Beitrag zusammen und ordnen sie ein.

Hier könnt ihr euch die komplette Präsentation in englischer Sprache ansehen.