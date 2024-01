Neue Spiele im Februar - Video-Vorschau für Konsolen und PC

In der Monatsvorschau liefert euch unser Redakteur Christian Fritz Schneider einen Ausblick auf die kommenden Spiele, die im Februar 2024 für PC, PlayStation, Xbox und Switch veröffentlicht werden. Mit dabei sind im Februar auch viele Remaster und Remake, von Dark Forces bis Final Fantasy 7: Rebirth, dem nächsten Teil der Remake-Trilogie des JRPG-Klassikers.

Aber es gibt auch genug neue Spiele, unter anderem das RTX Terminator: Dark Fate - Defiance, das Fritz in einer aktuellen Vorschau-Version auch richtig positiv überrascht hat.

Für Fans von Survival-Spielen wird der Februar aber auch spannend, schließlich verlässt Sons of the Forest den Early Access nach einem Jahr in der Testphase, während die Survival-Hoffnung Nightingale fast zeitgleich in den Early Access startet. Wer nach einer guten Alternative zu Diablo 4 sucht, sollte sich stattdessen Last Epoch anschauen, denn auch das Spiel verlässt den Early Access.