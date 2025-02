Neuer Anime des Cowboy Bebop-Machers ist ein tödlicher Wettlauf mit der Zeit

Lazarus ist das neueste Werk des berühmten Regisseurs Shinichirō Watanabe, der in der Vergangenheit Hit-Animes wie Cowboy Bebop, Carole and Tuesday, Samurai Champloo und Space Dandy produziert hat. Bei der Produktion von Lazarus wird er genau wie bei Cowboy Bebop als Regisseur auftreten, während das japanische Animationsstudio Mappa, das für ihre Anime-Adaptionen von Chainsaw Man und Attack on Titan bekannt sind, die Animationen übernehmen.

Worum geht es in Lazarus? Die neue Anime-Serie spielt in einer fiktiven Zukunft im Jahr 2052, in der ein Wissenschaftler namens Dr. Skinner ein Wundermittel entwickelt hat, das alle Krankheiten heilen kann. Nach drei Jahren enthüllt der Wissenschaftler jedoch, dass jede Person, die das Mittel genommen hat, innerhalb von 3 1/2 Jahren sterben wird.

Nach der schockierenden Enthüllung von Dr. Skinner wird eine spezielle Einheit namens "Lazarus" aus fünf Agenten zusammengestellt, die den verschwundenen Wissenschaftler ausfindig machen und ein Gegenmittel zur Wunderdroge finden sollen. Somit beginnt ein Wettlauf mit der Zeit bevor noch mehr Menschen an der Wunderdroge sterben.