Neuer EA Sports FC 24-Trailer zeigt alle Neuerungen im Karrieremodus

EA Sports FC 24 mag zwar den FIFA-Titel abgelegt haben, trotzdem ist beim neuesten Fußball-Spiel von EA vieles vertraut. So kehrt auch der Karriere-Modus für die Manager- und Spielerkarriere zurück. Ein paar Neuerungen bringt er aber ebenfalls mit: So könnt ihr euch jetzt in Trainingsmatches gezielt auf Gegner vorbereiten und Playstyles erspielen oder Co-Trainer engagieren.

Was sich sonst noch im Karriere-Modus und im restlichen Spiel im Vergleich zu den Vorgängern ändert, haben wir euch in unserer Preview zu EA Sports FC 24 zusammengefasst.