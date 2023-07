Das erste Fußballspiel nach der FIFA-Ära von EA Sports in der Preview.

Am 29. September erwartet uns anstelle des alljährlichen Ablegers der FIFA-Reihe ein Fußballspiel mit dem zugegeben ziemlich gewöhnungsbedürftigen und noch nicht so leicht von den Lippen gehenden Namen EA Sports FC 24 – "Lass mal ne Runde EA Sports FC 24 zocken!". Klingt irgendwie ungewohnt, aber gut, schließlich kommt es auf das Gekicke auf dem satten Grün an.

Die vergangenen Tage konnten wir FC 24 erstmals auf PS5 in einer Anstoß-Demo samt zwei Männer- und zwei Frauenteams anspielen und einer gut 90-minütigen Präsentation von EA Sports lauschen. In der Preview wird es vor allem um die Frage gehen, was sich optisch, technisch und in Sachen Gameplay geändert hat, oder ob wir hier "nur" ein FIFA 24 unter neuem Namen bekommen.

Info zu den Modi: Auf Seite 2 unserer Preview fassen wir für euch die wichtigsten Neuerungen aus Pro Clubs, Ultimate Team, Volta und der Manager- und Spielerkarriere kompakt zusammen, gehen aber auch die kommenden Tage in weiteren GamePro-Artikeln noch genauer auf die wichtigsten Änderungen ein.

Frischer Anstrich mit verbesserter Technik

"EA Sports ist der größte technische Sprung in der Geschichte des Fußballs" ist ein Satz, der recht früh während der Keynote gefallen ist und dem wir uns doch direkt einmal widmen wollen. Solche Superlativen klingen schließlich stets ganz fantastisch, aber steckt auch wirklich was dahinter?

Um das herauszufinden, verraten wir euch zunächst einmal wie FC 24 im Vergleich zu FIFA 23 optisch und technisch laut EA Sports verbessert wurde und sagen euch anschließend, was wir beim Anspielen davon wahrgenommen haben.

Optische Änderungen dank verbesserter Frostbyte-Engine

Muskeln und Körperproportionen werden realistischer dargestellt

Trikotstoff wird realistischer dargestellt

(Stadion-)Beleuchtung , Kontrast und die Darstellung von Schatten wurde verbessert

optionale Statistiken, die während der Partie auf das Spielfeld projiziert werden, wie Ballbesitz oder ermüdete Spieler

Standardsituationen mit mehr Statistiken, wie dem Expected Goal-Wert

verbesserte Match Day Experience, die erstmals Kommentatoren zeigt und dynamische Spiel-Intros vor der Partie abspielt.

Ein komplett neues Spielmenü: EA hat aufgeräumt. Das neue Menü ist komplett vertikal ausgerichtet und erinnert stark an F1 23. So soll zum einen die Zugänglichkeit erhöht, aber auch die neue Identität von FC 24 vermittelt werden.

Den ersten Trailer mit In-Engine-Aufnahmen und ein wenig Gameplay könnt ihr euch hier anschauen:

1:50 Der neue Trailer zu EA Sports FC 24.

Hypermotion V für verbesserte Animationen

Das "V" in Hypermotion steht nicht etwa für die fünfte Version der Aufnahmetechnik für Animationen, sondern für eine volumetrische Videoerfassung.

Das ist neu: Erstmals wurden reale Spieler und Spielerinnen ohne Motion Capture-Anzüge aufgenommen, was es EA Sports ermöglicht hat, die Bewegungen von Spieler*innen aus 200 Partien (vorher 1-2 pro Jahr) aufzuzeichnen und in FC 24 zu implementieren. Mittels AI konnten so beispielsweise die Armbewegungen von 1200 Profis nachgeahmt, sieben Sprint-Archetypen (vorher 3) herausgearbeitet, das Zweikampfverhalten verbessert und – aufgepasst! – die Bewegung der Hände besser dargestellt werden.

Hintergrundwissen zu Hypermotion: Exklusiv für die "Next Gen"-Konsolen wurde erstmals in FIFA 22 die neue Technologie für verbesserte Animationen eingeführt. Mehr über das Feature erfahrt ihr im verlinkten Artikel.

Gameplay-Neuerungen dank Hypermotion V

Hypermotion V bringt uns laut EA Sports aber nicht nur schickere Animationen, sondern auch mehr Möglichkeiten beim Gameplay:

neue Präzisionspässe

neue Sprint-Dribbelings mit Ball am Fuß

Spieler*innen strecken sich, um im letzten Moment an den Ball zu kommen

verbesserte Schüsse

neue Skill Moves wie den Rainbow

In FC 24 arbeitet EA Sports erstmals mit dem britischen Sportanalyseunternehmen Opta Sports zusammen, die statische Daten unter anderem für Fernsehsender bereitstellen.

Mit Hilfe der Opta wurden ausgewählten Spieler*innen insgesamt 34 Playstyles zugeordnet, die Stärken von Spielern wie Haaland hervorheben und beispielsweise Boni auf Kopfbälle, Sprints, Schüsse etc. geben. Haaland kann so mit einer verbesserten Kopfballtechnik den Torwart überwinden, was ein "normaler" Spieler nicht schaffen würde.

Realitätscheck der Redaktion Dennis Michel

@DemiG0rgon Eines vorweg: Eine Demo zeigt natürlich nicht das finale Spiel, gibt aber sehr wohl einen Vorgeschmack auf das, was uns im September erwartet – und das, werte Freund*innen des gepflegten Rasensports, hat mich einmal mehr schmunzeln lassen. Den "größten Technik-Sprung in der Geschichte des Fußballs" habe ich nämlich nicht gesehen und habe ihn davon ab auch zu keiner Sekunde erwartet. Was ich gesehen und erlebt habe, ist ein FIFA 23 mit leicht verbesserten Animationen, mehr Statistiken, neuem Menü und etwas aufwendig gestalteter Match Day Experience – also dem kleinen Intro, das uns auf das Spiel einstimmt. EA Sports FC 24 ist ohne Frage auf PS5 ein hübsches Fußballspiel, das zu spielen mir weiter viel Spaß macht. Aber erwartet hier optisch, technisch und in puncto Gameplay bitte kein Erlebnis, das sich von Sekunde 1 an spürbar vom Vorgänger unterscheidet.

Auf Seite 2 fassen wir für euch alles Wichtige bzw. die Neuerungen aus den Modi Pro Clubs, Ultimate Team, Volta und der Manager- und Spielerkarriere zusammen.