Neuer Fantasy Life i-Trailer zeigt Gameplay aus der Animal Crossing-Alternative

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time ist eine neue Lebenssimulation von Level-5, die aktuell für Nintendo Switch entwickelt wird. Ein Releasedatum gibt es noch nicht, dafür wurde jetzt ein neuer Trailer veröffentlicht, der Einblicke in das Gameplay des Spiels gibt.

Optisch erinnert das neue Fantasy Life i an das knuffige Animal Crossing: New Horizons und auch die Ausgangslage ist ähnlich. Ihr fangt auf einer Insel ein neues Leben an und könnt neue Freund*innen finden, angeln, kochen, umdekorieren und vieles mehr. Es gibt aber auch aufregendere Jobs, bei denen ihr gegen Monster kämpft oder alte Ruinen erkundet.