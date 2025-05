Diese Woche ist Fantasy Life i erschienen. Zur Feier der Veröffentlichung gibt es auch nochmal einen neuen Trailer von Entwickler Level5, der die Highlights des riesigen Spiele-Pakets vorstellt.

Was ist Fantasy Life i? Das RPG ist die Fortsetzung des 3DS-Klassikers Fantasy Life und vereint viele beliebte Elemente aus anderen Cozy-Games unter einem Dach mit bis zu 100 Stunden Spielzeit. Neben einer großen Open World mit Zelda-ähnlichen Dungeons könnt ihr auch wie in Animal Crossing euer eigenes Dorf bauen und euch in der Nachbarschaft beliebt machen. Dazu kommen viele Mechaniken wie Feldarbeit, mit der auch Stardew Valley-Freunde auf ihre Kosten kommen.

Bisher sind die Stimmen sowohl aus der positiv gestimmten Presse, als auch unter begeisterten Fans sehr zufrieden. Als einziger Kritikpunkt stellt sich der eingeschränkte Multiplayer-Modus heraus.

Fantasy Life i ist für PS4, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC erhältlich.