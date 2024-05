Neuer Fun-Racer erinnert an Mario Kart und hat 60 Racer gleichzeitig auf der Piste

Wenn euch die arcadigen Rennen aus Mario Kart nicht chaotisch genug sind, solltet ihr euch unbedingt mal Stampede: Racing Royale anschauen.

In dem Mix aus Fun-Racer und Battle-Royale treten nämlich gleich 60 Spieler*innen gleichzeitig gegeneinander an. Das Spielprinzip ist ähnlich wie in anderen Kart-Spielen. Ihr kämpft um die vorderen Plätze und nutzt auf der Strecke vertelte Items zu eurem Vorteil aus. Am Ende kann aber nur ein Racer den Sieg holen.

Stampede: Racing Royale soll schon bald auf dem PC und den Xbox-Konsolen in den Early Access starten.