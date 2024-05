Neuer Titel der Until Dawn-Macher spielt im düsteren Universum eines anderen beliebten Horrorspiels

The Casting of Frank Stone spielt im mörderischen Universum von Dead by Daylight, ist aber eher interessant für Fans von Until Dawn und The Quarry, denn das Spiel kommt vom Entwickler der beiden Titel, Supermassive. Der konzentriert sich auch voll auf die Stärken des Studios und will euch eine spannende Singleplayererfahrung bieten.

Dabei müsst ihr Entscheidungen treffen, die über das Schicksal der Figuren bestimmen. Es geht dieses Mal wieder um eine Teenagergruppe und die gerät ins Visier eines Serienmörders, der in einem kleinen Städtchen in Oregon sein Unwesen treibt. Wie viele am Ende überleben, liegt in euren Händen.

Das narrative Horrorspiel soll dieses Jahr für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen und der Gameplay-Trailer bietet schon mal einen Vorgeschmack.