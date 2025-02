Neuer Trailer zum neuen Pokémon-Anime zeigt Dragoran als heldenhaften Postboten

Der YouTube-Kanal von Cinema Today veröffentlichte am 21. Februar 2025 den ersten Trailer zur kommenden neuen Anime von Pokémon: Dragoran und der Postbote.

Im neuen Anime steht das Pokémon Dragoran, ein zwei kleine Kinder namens Hana und Rio im Mittelpunkt der Geschichte. Hana bewundert seit ihrer Kindheit das Dragoran, das als Postbote in ihrer Nachbarschaft arbeitet. Eines Tages erhält sie von ihm einen unerwartet Brief, der fälschlicherweise an sie andressiert aber nicht für sie bestimmt ist.

Auf der Suche nach dem Absender und den eigentlich Ziel-Empfänger trifft sie den Jungen Rio, der seinem Vater in der fernen Kanto-Region zum Geburtstag schreiben wollte. Der Brief in Hanas besitzt gehörte Rio, der eigentlich an seinen Vater gehen sollte. Da der Brief durch einen Fehler bei Hana gelandet ist, drängt die Zeit. Gemeinsam mit Dragoran setzen sie alles daran, die Botschaft rechtzeitig ans Ziel zu bringen.

"Dragoran und der Postbote" erscheinen am 27. Februar 2025 auf den offiziellen YouTube-Kanal von Pokémon. Es gibt bisher keine Informationen darüber, ob es sich hierbei um eine Episode handelt oder eine komplette Anime-Serie.