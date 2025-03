Im kommenden Aufbauspiel City Tales: Medieval Era erschafft ihr mittelalterliche Städte, Dörfer und Burgen. Damit diese möglichst organisch aussehen, verzichtet der Editor auf ein Gitter-System. Ihr könnt also alle Objekte frei in der Umgebung platzieren und müsst euch dabei nicht an feste Raster halten.

Ebenfalls für einen organischen Look sorgen weitere Features wie das Straßensystem. Wege entstehen nämlich ganz natürlich da, wo eure Bevölkerung regelmäßig langgeht. Je nachdem wo ihr wichtige Gebäude wie Wirtshäuser oder Kirchen platziert, ändert sich somit auf ganz natürliche Weise auch das Stadtbild eurer Viertel.

Neben dem Bauen müsst ihr eure Ortschaften auch verwalten und die Bedürfnisse eurer Bevölkerung im Auge behalten. Ziel ist es, im Laufe der Zeit euren Wohlstand und damit auch eure Stadt zu vergrößern. Dabei könnt ihr auch NPCs treffen, die euch mit Fähigkeiten und Ratschlägen zur Seite stehen.

City Tales startet am 22. Mai 2025 in den Early Access auf Steam. Es gibt bereits eine kostenlose Demo zum Ausprobieren.