Neues Futter für Hogwarts Legacy-Fans: Dieses magische Abenteuer bietet sogar Koop

Am 9. November ist mit Spells & Secrets ein neues Koop-Abenteuer für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC erschienen. Ähnlich wie in Hogwarts Legacy bereist ihr dabei als selbsterstellte Hexer oder Zauberer eine magische Schule. Der Stil ist dabei aber etwas moderner gehalten.

In der Akademie von Greifenstein sind haufenweise magische Wesen ausgebrochen und treiben nun in den ehrwürdigen Hallen ihr Unwesen. Es liegt natürlich an euch, dem Schrecken ein Ende zu bereiten. Dafür nutzt ihr eine große Auswahl an Zaubersprüchen auf kreative Art und Weise.

Das Spiel kann komplett alleine oder zu zweit online oder lokal im Koop-Modus gespielt werden. Die Schule befindet sich dabei in stetigem Wandel und bietet jede Menge Geheimnisse, die ihr aufdecken könnt.