Still Wakes the Deep ist ein neues Horrorspiel der Dear Esther-Entwickler*innen, das gestern Abend auf dem Xbox Showcase angekündigt wurde und Anfang 2024 im Game Pass für Xbox Series X/S und PC erscheinen soll. Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines Arbeiters auf einer Öl-Bohrinsel in der Nordsee.

Ein heftiger Sturm hat jeglichen Kontakt zur Außenwelt abgeschnitten und euch dämmert, dass ein namenloses Grauen mit euch auf der Station ist. So beginnt ein intensiver Kampf ums Überleben, den ihr aus der First-Person-Perspektive erlebt.

