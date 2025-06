The Expanse: Osiris Reborn - Das SciFi-RPG sollten Mass Effect-Fans unbedingt auf dem Zettel haben

Mit The Expanse: Osiris Reborn versucht sich das Team hinter genialen Rollenspielen wie Pathfinder und Rogue Trader erstmals an einem Action-RPG mit Third-Person-Gefechten und aufwändiger Grafik. Doch dabei bleibt es nach wie vor ein klassisches Rollenspiel und ist stark von Mass Effect inspiriert.

Euer eigener Charakter übernimmt das Kommando über ein enorm fortschrittliches Raumschiff und schart eine Gruppe an Gefährten um sich, um in einem Sonnensystem ums Überleben zu kämpfen. Osiris Reborn spielt im populären Sci-Fi-Universum von The Expanse.