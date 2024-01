Neues Horrorspiel sorgt dafür, dass ihr nie wieder in einen Zoo gehen wollt

Die meisten Menschen verbinden Zoos wohl mit spaßigen Erinnerungen aus der Kindheit. Ein neues Horrorspiel könnte das jetzt ändern und verwandelt Tiere in Monster.

Zoochosis wurde ganz neu für den PC angekündigt und soll im zweiten Quartal 2024 erscheinen. Ihr spielt darin einen Nachttierpfleger, der sich alleine um verschiedene Tiere kümmern soll. Einige davon sind allerdings infiziert und verwandeln sich in gruselige Mutationen.

Ihr müsst die infizierten Tiere erkennen, ein Heilmittel für sie finden und dabei möglichst am Leben bleiben. Gespielt wird aus der First-Person-Perspektive, der Stil erinnert an Bodycam-Aufnahmen, was besonders gruselig und realistisch wirkt.