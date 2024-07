Neues Open World-Rennspiel erscheint im September und zeigt im neuen Trailer seine Ferrari-Sammlung

Noch deutlich vor Forza Horizon und Co. war Test Drive Unlimited im Jahr 2006 eines der erste Open World-Rennspiele überhaupt. In knapp zwei Monate erscheint der aktuellste Teil – Test Drive Unlimited Solar Crown – und bietet erneut eine ausladende und frei erkundbare Spielwelt. Dieses Mal geht es nach Hongkong und das angrenzende Umland.

Solar Crown setzt noch mehr als seine Vorgänger auf den Multiplayer und mutiert zum vollständigen Auto-MMO. Spielerisch ähnelt der Titel anderen Spielen aus diesem Genre. Ihr nehmt also hauptsächlich an Rennen teil und erledigt in der Spielwelt kleine Herausforderungen wie möglichst schnell über eine Straße zu brettern.

Zum Start soll es über 100 Autos geben, darunter auch zahlreiche Modelle des italienischen Edelherstellers Ferrari. Welche genau dabei sind, könnt ihr euch im aktuellsten Trailer anschauen.

Test Drive Unlimited Solar Crown erscheint am 12. September 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.